現地２月12日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第１レグで、伊藤洋輝が所属するドイツの名門バイエルンが旗手怜央と前田大然を擁するセルティックと敵地で対戦。２−１で先勝した。この一戦に、今夏にシュツットガルトから加入した伊藤が長期離脱から復帰し、公式戦初のベンチ入りを果たす。すると２点をリードして迎えた78分に待望の瞬間が訪れる。ラファエウ・ゲレイロに代わって途中出