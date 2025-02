【State of Play】 2月13日7時(日本時間) 放送 プレイステーション 5用ホラーADV「Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic」が6月30日に発売される。 本作は、ホラーゲーム「Five Nights at Freddy's」の新作。どんなコスチュームにもなれるテクノロジーを回収するために倉庫を探検することとなる。 公開されたゲー