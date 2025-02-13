【日本】 国内企業物価（1月）08:50 予想0.3%前回0.3%（前月比) 予想4.0%前回3.8%（前年比) 【英国】 RICS住宅価格指数（1月）09:01 予想28.0%前回28.0%（RICS住宅価格指数) 鉱工業生産指数（12月）16:00 予想0.1%前回-0.4%（前月比) 予想-2.0%前回-1.8%（前年比) 製造業生産高（12月）16:00 予想-0.1%前回-0.3%（前月比) 予想-2.0%前回-1.2%（前年比) 貿易収