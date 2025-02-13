朝のドル円は154円30銭台、米CPIで上昇後高値圏＝東京為替 昨日海外市場のドル円は米CPIが予想外の強さを見せたことで154円台後半まで上昇。その後も154円台での推移と高値からは少し調整もドル高圏。 USDJPY154.35