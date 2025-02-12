スウェーデン発のランニングシューズブランド「CRAFT（クラフト）」が日本に上陸した。現在、公式オンラインストアで取り扱っている。 【画像をもっと見る】 同ブランドは、アンダシュ・ベングトソンによって1977年に設立。ランニング、サイクリング、クロスカントリースキーなど、アクティビティ向けの高性能なウェアやシューズなどを提供している。2025年春夏アイテムから、元「アディダス（adidas）」フットウェアデザイナ