¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Æ¥ó¥À¥é¡¼¡¦ÉÍËÜ¹­¹¸¡Ê50¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Æ¥ó¥À¥é¡¼ÉÍËÜ¤Î¤æ¤ë¡Á¤¯ VINTAGE CAR LIFE¡Ù¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡È¼¡À¤Âå¤Î¥±¥ó¥á¥ê¡É¤Ë´¶·ã¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Æ¥ó¥À¥é¡¼ÉÍËÜ¡¢¡È¼¡À¤Âå¤Î¥±¥ó¥á¥ê¡É¡È¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¥ï¥´¥ó¡É¤Ë´¶¿´¡ÖÈ¯Çä¤·¤¿¤éÉáÄÌ¤ËÇä¤ì¤½¤¦¡×ÉÍËÜ¤Ï¡¢Æü»º³Ø±àµþÅÔ¹»¤Î³ØÀ¸¤«¤é¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥±¥ó¥á¥ê¤òÀ½ºî¤·¤¿¤Î¤Ç¸«¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈDM¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Âçºå¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤òË¬¤ì¤¿¡£¡ØNEO SKYLI