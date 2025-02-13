俳優の奥平大兼（２１）が、映画『か「」く「」し「」ご「」と「』（５月３０日公開）で女優の出口夏希（２３）とＷ主演を務めることが１２日、分かった。原作は「君の膵臓をたべたい」で知られる住野よる氏の同名小説で、累計発行部数は６４万部を突破。若者を中心に根強い人気を誇っている。少しだけ人の気持ちが見えてしまう男女５人の純度１００％の尊い日々を描く、青春ラブストーリーとなる。奥平は「自分なんて」と、