トランプ米大統領、今日中か13日午前に相互関税を課す大統領令に署名する トランプ米大統領は米国からの輸入品に関税を課す全ての国に相互関税を課す大統領令に署名する、今日中か13日午前（米国時間）に署名する可能性があるとコメントした。