スケートの盛んな十勝や道東勢に負けじと、「千歳スピードスケート少年団」が道央をけん引する強豪として存在感を見せている。過去に五輪代表も輩出している名門チーム。７０年もの伝統を積み重ね、選手はプライドを胸に自己ベスト更新に挑戦中だ。１９５５年の千歳スケート協会設立と同時に発足した千歳スピードスケート少年団。７０年の歴史を積み重ねてきた道央のフロントランナーは、今季も濱頭真菜さん、丹波祢寧さん（と