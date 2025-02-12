疲労感や発熱などの体調不良から受診し、様々な検査を受けたところ、「全身性エリテマトーデス（SLE）」が発覚したNiKo☆彡さん（仮称）。日常でも色々と気を遣ったり、薬の副作用がつらかったりと、病気の前後で生活が変化したそうです。そんなNiKo☆彡さんに、病気が発症する経緯から向き合い方などを語っていただきました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2021年11月取材。 体験者プ