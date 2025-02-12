Image: Google Maps 自然の偉大さに、ただ絶句。1935年、アメリカの飛行士リンカーン・エルズワース氏は、南極の雪原に突如現れた謎のピラミッドを発見しました。険しいエルズワース山脈の一角をなすこのピラミッド、高さ1,265mで「古代都市の遺跡か、はたまた宇宙人の仕業か…」と10年ほど前にネット上で話題になりました。現在もGoogle Mapsで存在を確認することができます。何らかの目的