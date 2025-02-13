鹿児島県交通取締り情報2025年2月13日（木） 【国道３号】ー 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】速度違反・信号無視・一時不停止・携帯電話・シートベルト 【南薩方面】速度違反・信号無視・携帯電話・一時不停止・シートベルト 【北薩方面】 ー 【姶良方面】 自転車 【大隅方面】 速度違反・通行禁止・一時不停止 【種子・屋久方面】携帯電話・一時不停止・シートベルト 【奄美方面】