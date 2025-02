ロックバンド『黒夢』のボーカリスト・清春さん(56)とベーシスト・人時さん(52)が11日、黒夢『CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR』の取材会に登場。約10年前の公演以降の2人の関係性と、復活を決めた際の心境を明かしました。『黒夢』は9日、清春さんのデビュー30周年を記念したライブツアー「debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩『NEVER END EXTRA』」の一環として、約10年ぶりとなる復活ライブを開催。取材会は1