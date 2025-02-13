福岡県田川市は12日、総額357億3696万円の2025年度一般会計当初予算案など25議案を発表した。24年度当初比4・5％増。20日開会予定の市議会3月定例会に提案する。村上卓哉市長は、任期折り返しの当初予算編成となる。記者会見で「田川に元気を取り戻す、という私の基本理念に基づいて公約を一つでも多く実現する政策を盛り込んだ」と説明した。主な事業は、光熱費高騰に伴う経済的負担の軽減対策として冷蔵庫やエアコン、発光