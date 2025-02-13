※経済指標 ＊米消費者物価指数（CPI）（1月）22:30 結果0.5％ 予想0.3％前回0.4％（前月比） 結果3.0％ 予想2.9％前回2.9％（前年比） 結果0.4％ 予想0.3％前回0.2％（コア・前月比） 結果3.3％ 予想3.1％前回3.2％（コア・前年比） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油＋407万（4億2786万） ガソリン－303.5万（2億4805万） 留出油 ＋13.5万（1億1862