ºòÇ¯11·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸3A¤Î´õ¾¯¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ëÆý¤¬¤ó¡¢¿»½áÀ­¾®ÍÕ¤¬¤ó¤Ç±¦¶»¤ÎÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê52¡Ë¤¬12Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÇßµÜ¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡£¡£Ìµ»ö¤ËËÜÆü·ì±Õ¸¡ºº¤òÄÌ²á¤·¤Æ¹³¤¬¤óºÞ¤ò¼õ¤±¤ë»ö¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£9²óÌÜ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È9²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÁ´Éô¤Çº£²ó¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤Ï12²ó¡£¥Ñ¥¯¥ê¥¿¥­¥»¥ë¡£¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ôÀè