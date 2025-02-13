元AKB48で女優の篠田麻里子（38）が12日、インスタグラムを更新。4歳の長女がバレンタインチョコレートを手作りする様子を披露した。篠田は「バレンタインチョコレート作り上手にできました#4歳#バレンタイン」とコメントし、長女がバレンタインチョコレートを手作りする姿を動画で投稿。とかしたチョコレートをタルト型やモールドに流し込み、デコレーションする過程を収めている。この姿にフォロワーからは「可愛いお菓子が