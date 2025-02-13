東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ「第６７回（２０２４年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１２日、東京・千代田区のイイノホールで行われた。「あんのこと」（入江悠監督）、「ナミビアの砂漠」（山中瑶子監督）で主演女優賞を受賞した河合優実（２４）と「碁盤斬り」（白石和彌監督）、「海の沈黙」（若松節朗監督）などで助演女優賞を獲得した小泉今日子（５９）が壇上で初対面。昨年ヒットした