É×ÉØ¤Ï¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤­¤ËÉ×¤Î¸ÀÆ°¤Ë½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤ËÇº¤à½÷À­¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢É×ÉØ±ßËþ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÉÔ°Â¤äµ¿Ç°¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¡ÛÉ×¤Î¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤­¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë´¶¾ð¤äÌäÂê¤ò¸«Íî¤È¤µ¤º¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¿¿°Õ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿´¤ò³«¤¤¤ÆÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¼ª¤ò·¹¤±¡¢¶¦´¶¤ò¼¨