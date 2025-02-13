7人組グループ・Travis Japanが、バラエティーのスキルアップに挑戦する中京テレビの冠番組『Travis Japanのバラエティだぜ!!』（毎週水曜深0：54※Prime Videoで毎週金曜午前0時から配信）第5回が14日に配信される。今回はカンニング竹山を“見届人”に迎え、メンバーがバラエティーの定番「足つぼ」に挑む。【写真】足つぼの餌食となる中村海人カンニング竹山は「バラエティー舐めんなよ！今日は鬼軍曹になります」と容