愛される後輩キャラのイメージといえば、「甘え上手で元気いっぱい」というような印象を抱く人が多いのではないかと思う。しかし昨今、そのイメージとはいささか距離のある人物が、新たな後輩キャラとして頭角を現し始めた。Aぇ! group 正門良規だ。 （関連：【動画あり】亀梨和也のYouTubeで後輩力を発揮した正門良規） 2024年5月にCDデビューしたばかりのAぇ! groupだが、正門を含むメンバーの過