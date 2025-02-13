スーパースターに油断はない。今季も頂点を目指して積み上げるだけだ(C)Getty Imagesチームリーダーに気の緩みはない。現地時間2月11日（日本時間12日）、ドジャースのバッテリー組が米アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設に集まり、同球団のムーキー・ベッツは、クラブハウスで報道陣の取材に応対。開幕が近づく2025年シーズンへ意気込みを語っており、実際の映像を地元スポーツ専門局『SportsNet LA』のXアカウントが公開