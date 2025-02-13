年俸調停委員会が１２日（日本時間１３日）、開催され、カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手の要求額２９５万ドル（約４億５０００万円）が支持された、とＭＬＢ．ｃｏｍのマーク・ファインサンド記者が伝えた。ヌートバーへの球団の提示額は２４５万ドル（約３億８０００万円）で昨季の年俸７６万ドルからほぼ４倍増になった。一方、同じカージナルスのブレンダン・ドノバン内野手の要求額３３０万ドルは退けられ、球団提