巨人のドラフト３位・荒巻悠内野手（２２）＝上武大＝が１２日、阿部監督名物“アベ式ティー”を初体験した。打撃練習中にスタート。指揮官がトスを上げ、荒巻は大股開きで低めの球を打ち、また、打ち終わりの姿勢でキープしたりするなど地獄メニューを通常より重いマスコットバットでやり通した。途中からは浅野と交互に打つことになり「後輩に負けたくない」と気合をさらに入れ、３５分の打ち込み。「ウェルカムティー」を終え