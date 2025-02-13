KAT−TUNの亀梨和也（38）が3月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所し、同日でKAT−TUNも解散することが12日、所属事務所の公式ホームページなどで発表された。退所後、亀梨は個人事務所を設立して芸能活動を継続予定。上田竜也（41）と中丸雄一（41）は、現事務所所属のまま芸能活動を続ける。活動終了にあたり、KAT−TUNとして、ファンと対面する最後の場を設ける予定という。◇◇◇中丸は昨年8月、女子大生と