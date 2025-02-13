＜ブルーリボン賞＞第67回ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が12日、東京・イイノホールで行われた。主演女優賞の河合優実（24）は、吉永小百合（79）小泉今日子（59）の両大先輩から、ならではのエールを送られ、映画への思いを新たにした。◇◇◇主演女優賞の贈賞中、司会の吉永が「せっかくだから2人で」と小泉との2ショットをうながす