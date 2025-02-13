¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×KAT¡ÝTUN¤¬3·î31Æü¤ò»ý¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµµÍüÏÂÌé¡Ê38¡Ë¤âÆ±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆSTARTO ENTERTAINMENT¤òÂà½ê¤¹¤ë¡£¢¦KAT¡ÝTUN¤ÎÊâ¤ß¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¢§01Ç¯4·î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr¡¥¡Ê¸½¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ÀÖÀ¾¿Î¡¢ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡¢ÅÄÃæÀ»¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤Î6¿Í¤Ç·ëÀ®¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾»ú¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤ÆÌ¿Ì¾¢§02Ç¯8·îÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç½éÃ±ÆÈ¸ø±é