＜ブルーリボン賞＞第67回ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が12日、東京・イイノホールで行われた。◇◇◇大沢たかお（56）は「キングダム大将軍の帰還」（佐藤信介監督）で大将軍・王騎を好演し、助演男優賞を受賞した。「キングダム」シリーズは17年にオファーをもらい、約20キロ増量して役作りに励んだ。「8年携わる映画はなかなかな