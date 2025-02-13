エンゼルスのアンソニー・レンドン内野手が股関節の手術を受けて長期離脱することが１２日（日本時間１３日）、明らかになった。ミナシアンＧＭが語ったと米ＦＯＸスポーツが伝えた。レンドンはナショナルズ時代の１９年に打率・３１９、３４本塁打、リーグ最多の４４二塁打＆１２６打点をマーク。その実績を買われ、エンゼルスと７年２億４５００万ドル（約３９２億円）の超大型契約を結んだ。しかし、２１年から昨季までの