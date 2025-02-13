＜ブルーリボン賞＞第67回ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が12日、東京・イイノホールで行われた。◇◇◇作品賞と主演男優賞の2冠に輝いた「侍タイムスリッパー」の山口馬木也（51）と安田淳一監督（57）の“男の中の男泣き”が女性の観客を泣かせた。吉永から「主演男優賞は山口馬木也さんです」とアナウンスされた途端、山口の隣にいた