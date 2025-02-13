NHKは12日、25年度番組改定詳細を発表した。3月末で退局の「サンデースポーツ」担当、中川安奈アナウンサー（31）の後任には入社6年目の宮本真智アナが就任。1年ぶりレギュラー放送復活の「ブラタモリ」は佐藤茉那アナが担当する。土曜夜を強化し、午後7時半からの「ブラタモリ」と放送時間拡大の「新プロジェクトX」を連続編成。一方、11年から放送していた「サラメシ」、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾を起用していた「ワルイコあ