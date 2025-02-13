親指、人さし指、中指の3本で水が入ったペットボトルをつかむ。カーブの握りだ。何度か縦に抜くように投げた巨人・西舘は「自分は絶対的な球種がない。カーブは大事」と言葉に力を込めた。久保巡回投手コーチと、今キャンプで初めて取り組んだドリル。手首をひねって投げれば容器は不規則に回転してしまう。久保コーチは「カーブは（手首を）ねじったり、ひねったりしない。縦の軌道」と語り、容器を奇麗に縦にクルクルと回転