「日本ハム春季キャンプ」（１２日、名護）日本ハム・山崎福也投手（３２）が１２日、後輩の“黄金ルーキー封じ”を誓った。１１日の練習試合で２安打と活躍した楽天のドラフト１位・宗山は明大の１０学年後輩。山崎は「打ってましたね。すごいですね」と称賛しつつ「対決することもあると思う。打たれたくない気持ちはもちろんある」と先輩の威厳をのぞかせた。ただ、明大出身のロッテ・岡、楽天・阿部らの名を挙げ「一緒の