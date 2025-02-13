「ＡＣＬＥ・１次リーグ、横浜Ｍ１−０上海申花」（１２日、日産スタジアム）東地区の１次リーグ第７戦が行われ、既に決勝トーナメント進出が決まっていた横浜Ｍはホームで上海申花（中国）を１−０で退け、勝ち点１６に伸ばした。神戸と勝ち点で並び、得失点差で首位。ＦＷヤンマテウスが前半にゴールを挙げた。１次リーグは東西１２チームずつに分かれて争い、各８位までが決勝トーナメントに進む。苦しみながら、初陣で白