µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢µÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ò¡È¿µ²þÂ¤¡É¡£Ìó£´£°Ê¬´Ö¡¢¤Ä¤­¤Ã¤­¤ê¤ÎÇ®·ì»ØÆ³¤ò»Ü¤·¤¿¡£¸å¤í¤«¤é¡¢¼Ð¤áÁ°¤«¤é¡¢º¸ÂÇÀÊ¤«¤é¡½¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÀÖÀ±¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨»ØÆ³¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹£±£·£µ¥»¥ó¥Á¤È·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤½¤ÎÊ¬¡¢ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¼Ô¤Î·ù¤¬¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤è¤¦¡×¤ÈÌó£´£°Ê¬¤Î¡È¿µ²þÂ¤¡É¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¹½¤¨