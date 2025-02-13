「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）阪神の新外国人、ニック・ネルソン投手（２９）＝前フィリーズ＝がランチ特打のライブＢＰで、来日後初めて打者を相手に登板した。井上、高寺を相手に２５球を投げ、安打性の打球は１本に抑える内容。半数の１２球がボール球と荒れ気味だったが、「魔球」と称されるナックルも４球試した。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は「まとまりの良さが目を引いた」と称賛した。◇◇