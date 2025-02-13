キャリア5戦のワンモアスマイルは今回の横山武で5人目の騎手起用となる。栗東に駆けつけたCWコースの追い切りは半兄ワンダイレクト（5歳3勝クラス）と併せ、5F65秒8〜1F11秒2で内から併入。「しまいの反応は良かったですね。乗ったことがあるワンダイレクト以上に切れそうな感じ。口向きの難しさを含め、大体のイメージが湧きました」と横山武は好感触を得た様子だ。