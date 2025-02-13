阪神の平田勝男2軍監督が沖縄キャンプの第3クール2日目を終え、報道陣に対応した。この日は湯浅が術後初の実戦形式となるシート打撃に登板。打者6人に対して27球を投じ、安打性1本、1四球に抑え、復帰に向けて第1歩を踏み出した。以下は一問一答。――湯浅がシート打撃に登板。「ストレートだけね。27球。そりゃちょっと力んでたんじゃない。それはもう良いや。順調にこうやって打者と対戦すると、やっぱり力味も出るだろう