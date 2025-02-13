「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）阪神・藤川球児監督（４４）が、ケース打撃登板のために具志川組から呼び寄せた２年目コンビの椎葉剛投手（２２）と津田淳哉投手（２３）に、ゲキを飛ばした。打者ごとにアウトカウントや走者を設定し、主力相手の投球となったが「作戦が決まるかどうかは大事なことではなく、生きたボールで生きた答えが返ってこなければ意味がない」とピシャリ。投球の合間に「作戦のための練習台のつ