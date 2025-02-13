阪神・漆原大晟投手（28）がコンディション不良を訴え、宜野座組を離脱することが12日、分かった。13日からは具志川キャンプで再調整する。9日の合同紅白戦で1イニングを3者凡退に抑える好投を見せ第3クール初日の11日から佐藤蓮と入れ替わる形で宜野座キャンプに合流。同日もブルペンで22球を投じていた。