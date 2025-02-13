東京映画記者会（デイリースポーツなどスポーツ紙在京７社で構成）が制定する第６７回ブルーリボン賞の授賞式が１２日、東京・内幸町のイイノホールで行われた。ドラマ「不適切にもほどがある！」やサントリーコーヒー「クラフトボス」のＣＭで縁があった主演女優賞の河合優実（２４）と助演女優賞の小泉今日子（５９）は感動の初対面を果たし、将来の共演を約束した。きらびやかな晴れ舞台で、夢の初対面が実現した。縁深い河