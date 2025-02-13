逗子市役所逗子市は１２日、総額約４２９億９３００万円となる２０２５年度当初予算案を発表した。５年連続増となる一般会計は約２４６億９４００万円で過去最大を更新した。歳入の柱となる市税が９７億３８００万円（前年度比５・８％増）。このうち市民税は前年度から４億５６００万円（９・２％）増で、個人税は定額減税の終了分約３億円を含む４億４７００万円増、法人税も企業収益向上で９００万円増となる。歳出は、総