「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）阪神・藤川球児監督（４４）が、ケース打撃登板のために具志川組から呼び寄せた２年目コンビの椎葉剛投手（２２）と津田淳哉投手（２３）に「作戦のための練習台のつもりじゃない。こっちは真剣に見ているから」と若虎にハッパをかけた。緊張感のある練習には「良い結果が出てる選手はやっぱりほとんど主力に近い選手」と手応えを語った。藤川監督の一問一答は以下の通り。◇◇