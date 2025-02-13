厚木市役所厚木市は１２日、２０２５年度当初予算案を発表した。総額約１７８９億７００万円、一般会計１０９１億円でともに５年連続過去最大。山口貴裕市長は「子育て・教育と防災面に力を注いだ」と説明した。一般会計の歳入では、定額減税の終了などで個人市民税が前年度比８・２％増、法人市民税は市内企業の好調で２９・２％増となり、歳入の柱の市民税を支えた。複合施設建設に伴い庁舎整備基金や財政調整基金などからの