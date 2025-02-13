南足柄市役所南足柄市は１２日、２０２５年度当初予算案を発表した。一般会計は１８８億円に上り、前年度比９・５％増。第三セクター等改革推進債を借り換えた２３年度を除くと、総額とともに過去最大となった。歳入の柱となる市税は７・０％増の約６７億円。市民税は約４億円（１９・３％）増え、うち個人市民税は国の定額減税終了で１０・１％増、法人市民税も企業の業績向上を見込み９７・２％増となった。歳出は、住民情