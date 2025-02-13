出口嘉一氏任期満了に伴う三浦市長選（６月８日告示、１５日投開票）を巡り、会社員の出口嘉一氏（４２）が無所属で立候補する意向を固めたことが１２日、分かった。近く正式に表明するとみられる。これまで出馬の意向を表明している人はいない。出口氏は三浦市出身で、横須賀市立横須賀高校（現横須賀総合高校）卒。現在は化学メーカーの長興材料工業（横浜市）に勤めているが、２月末で退職する予定。昨年３月から三浦市内に