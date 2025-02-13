ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５４円台半ばでの推移となっている。きょうの為替市場はＮＹ時間に入って、序盤はドル高が強まり、ドル円は一気に１５４円台を回復した。この日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けてドル買いが強まり、ドル円は買戻しを加速させた格好。 米ＣＰＩは総合指数が前月比０．５％、コア指数で０．４％上昇と、予想を上回る内容となった。ディスインフレが進んでいない状況を明らかに示しており