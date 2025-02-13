昨季ワールドシリーズを制したドジャースのバッテリー組が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州グレンデールでキャンプ初日を迎えてキャンプインした。昨季ＭＶＰで２年ぶりに投手＆二刀流に復帰する大谷翔平投手（３０）、米２年目で初の開幕投手を狙う山本由伸投手（２６）、新たに加入した佐々木朗希投手（２３）も参加した。大谷はキャッチボールを終えてからフリー打撃を行う二刀流調整。佐々木はブルペン入りして力強い