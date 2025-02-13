【ネオムターフC】キラーアビリティCWコース4F54秒2〜1F11秒2（斉藤崇師）少し強めぐらい。体調は良さそう。あとは向こうで1本やれればいいと思う。海外慣れしているし、輸送は大丈夫。【リヤドダートスプリント】ジャスパークローネ坂路4F53秒3〜1F12秒2（清水亮助手）元々、動くタイプで時計はいくらでも出る。出国直前で無理をしませんでした。追い切りを重ねて仕上がりはいい。【サウジダービー】シンフォーエ