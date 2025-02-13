広島県福山市の住宅で2001年、女性（当時35）が殺害された事件で、殺人罪などに問われた無職竹森幸三被告（70）の裁判員裁判（後藤有己裁判長）の判決公判が12日、広島地裁であった。後藤裁判長は「現場に残った血液は被告のもので、被告が犯人と認められる」として、求刑通り懲役15年を言い渡した。初公判に出廷した竹森幸三被告=2025年1月30日、広島地裁、絵・猪野杏梨（広島ホームテレビ）竹森被告は事件から約20年後、現場